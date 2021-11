이글벳, 3Q누적 영업益 39억…전년比 66%↑

[아시아경제 임정수 기자] 동물약품 및 사료 공급 기업 이글벳 이글벳 044960 | 코스닥 증권정보 현재가 8,760 전일대비 20 등락률 -0.23% 거래량 147,992 전일가 8,780 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 이글벳, 지난해 영업이익 35억…전년比 84%상승[클릭 e종목]"이글벳, '코로나 블루'로 반려동물 시장 성장"【시선집중】 여의도 증권맨들이 추천하는 다음주 상승 예상 종목 'TOP3' close 이 지난해 같은 기간보다 66% 증가한 39억원의 3분기 누적 영업이익을 기록했다고 15일 공시를 통해 밝혔다.

같은 기간 매출액은 295억원, 당기순이익은 39억원을 기록했다. 반려동물 사업부의 매출액이 55억원으로 실적 개선을 이끌었다.

종근당바이오와 공동으로 개발한 반려동물 전용 프로바이오틱스 브랜드 ‘라비벳’도 주목받고 있다. 라비벳은 장내 면역력 향상 및 환경 개선을 통해 반려동물의 건강 관리를 돕는 반려동물 유산균이다.

반려동물 유산균 최초로 카카오 정기 구독 플랫폼 ‘구독ON’에 입점, 정기 구독 서비스를 제공하는 방법으로 유통망을 확대하고 있다. 특히 지난 8월 ‘라비벳’의 공식 몰이 오픈되면서 많은 반려인의 관심을 끈 것으로 알려졌다.

KB금융이 발간한 ‘2021 한국반려동물보고서’에 따르면 국내 반려동물 인구는 604만 가구로 전체 가구의 29.7%를 차지한다. 이에 따라 펫코노미 시장 역시 성장 추세다. 오는 2027년 관련 시장 규모가 6조원에 달할 것으로 전망하고 있다.

