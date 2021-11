[아시아경제 지연진 기자] 원익QnC 원익QnC 074600 | 코스닥 증권정보 현재가 25,850 전일대비 1,650 등락률 +6.82% 거래량 486,866 전일가 24,200 2021.11.12 14:56 장중(20분지연) 관련기사 삼성의 240조 투자…원익IPS 등 소부장 비중 확대하라[클릭 e종목] "원익QnC, 2Q도 최대 실적…영업익 1000억원 고지 눈앞"반도체 부품 수요 확대 추세…원익QnC 살아날까 close 는 올해 3분기 매출액이 1586억원으로 전년동기대비 20.7% 늘었다고 12일 공시했다.

이 기간 영업이익은 266억원으로 77.1% 증가했고, 당기순이익은 167억원으로 314.3% 증가했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr