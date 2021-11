[아시아경제 지연진 기자] 미래에셋생명 미래에셋생명 085620 | 코스피 증권정보 현재가 4,165 전일대비 115 등락률 +2.84% 거래량 57,623 전일가 4,050 2021.11.12 14:43 장중(20분지연) 관련기사 미래에셋그룹, 현대중공업지주와 신성장 펀드 결성 미래에셋생명, 변액보험 'MVP펀드' 순자산 4조원 돌파금융그룹 내부거래 54兆…그 중 절반이 삼성 close 은 올해 3분기 매출액이 전년동기대비 16.43% 증가한 9557억원을 기록했다고 12일 공시했다.

이 기간 영업이익은 186억원으로 전년동기대비 55.77% 감소했고, 당기순이익은 35.06% 줄어든 204억원을 기록했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr