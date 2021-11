디에이테크놀로지, 3Q 매출 전년比 165%↑… “4분기 수주 확대될 것”

[아시아경제 장효원 기자] 디에이테크놀로지 디에이테크놀로지 196490 | 코스닥 증권정보 현재가 7,730 전일대비 110 등락률 +1.44% 거래량 743,726 전일가 7,620 2021.11.12 14:42 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 240조 투자! 황금 수혜株, 드디어 찾았습니다!디에이테크, 美 리비안 PO 첫수령…"2025년 100GWh 자체 배터리 공장 건설 목표"테슬라, 애플도 탐낸다! 또 한번 신기록 달성 할 “전기차” 대장株! close 가 3분기 매출 세자릿수 성장을 기록하며 시장 컨센서스를 뛰어넘는 성적표를 받았다.

디에이테크놀로지는 3분기 매출이 전년 동기 대비 165.4% 증가한 207억원을 달성했다고 12일 밝혔다. 같은 기간 영업손실은 올해 2분기 34억원에서 6억원으로 손실폭을 크게 축소했다.

이 같은 실적 향상은 국내외 전기차 시장 확대로 자체 배터리 제조의 필요성이 대두됨에 따라 글로벌 완성차 업체의 배터리 제조장비 수주확대에 힘입은 것으로 풀이된다. 업계 특성상 하반기에 수주 쏠림 현상을 고려할 때 4분기 국내외 수주가 더욱 확대될 것으로 기대된다.

나아가 내년 가파른 실적 성장도 전망된다. 글로벌 전기차 업체들의 배터리 내제화 움직임이 가시화되고 있어 해외 수주 확대가 예상되기 때문이다.

디에이테크놀로지는 최근 리비안으로부터 1차 구매주문서(PO)를 수령했다. 리비안은 지난 10일(현지시간) 공모가, 첫 거래가 모두 큰 폭으로 뛰며 성공적으로 미국 주식시장에 상장했다. 첫 거래일에 시가총액이 1000억달러를 넘으며 포드, 제너럴모터스(GM) 등을 뛰어넘었다.

리비안은 기업공개(IPO)로 120억달러를 확보한만큼 배터리 내재화에 주력할 것으로 예상된다. 이에 맞춰 디에이테크놀로지는 이번달부터 본격적으로 배터리 제조 공정 및 자재를 검증할 수 있는 파일럿 라인과 2차전지 조립공정의 노칭(Notching), 스태킹(Stacking) 장비 관련 리비안향 수주가 이어질 것으로 기대된다.

또한, 리비안에 이어 미국, 중국 등 글로벌 완성차 업체를 대상으로 고객사를 확장하고 있어 추가적인 미국향, 중국향 수주 확보에 집중할 계획이다.

회사 관계자는 “우호적인 시장 환경에 힘입어 3분기 가파른 매출 성장을 달성했으며, 3분기 누적기준 매출도 362억원을 기록했다”며 “리비안이 성공적으로 상장하며 디에이테크의 중장기적인 수혜가 기대되는 상황과 더불어 글로벌 고객사들도 늘어나고 있어 4분기 큰 폭의 수주 성장이 예상된다”고 설명했다.

이어 “안정적인 매출 성장과 수익성을 개선함으로써 4분기 영업이익 흑자전환을 달성할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 덧붙였다.

