CJ프레시웨이는 올해 3분기 영업이익이 163억8300만원으로 전년 동기 대비 38.6% 증가했다고 10일 공시했다.

매출액은 5629억3300만원으로 전년 동기 대비 13.6% 감소했고, 당기순이익은 173억5600만원으로 흑자전환했다.

