다이나믹디자인은 태양광 모듈 판매 업체 탑솔라에 광주광역시에 위치한 토지 및 건물을 315억원에 양도하기로 결정했다고 10일 공시했다.

이번 결정은 유동자금과 타법인 출자 및 해외법인 투자자금을 확보하고 물적자산 효율화를 통한 원가 개선, 설비투자를 통한 생산 효율성 증대를 위해 이뤄졌다. 양도 금액은 자산총액 대비 20.84% 수준이다.

