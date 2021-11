[아시아경제 공병선 기자] 샘표식품 샘표식품 248170 | 코스피 증권정보 현재가 43,400 전일대비 1,150 등락률 -2.58% 거래량 14,690 전일가 44,550 2021.11.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 정세균 전 총리 만난 CEO들 "이재용 사면·상속세 현실화 필요해"중견기업계 "연대와 협력으로 우리 경제 역동성 회복에 온 힘"6월 1일 코스피, 35.48p 오른 2065.08 마감(1.75%↑) close 은 미국 동부지역 물류창고를 매입하기 위해 자회사 SEMPIO FOOD SERVICES에 118억원 규모의 채무보증을 결정했다고 10일 공시했다.

이는 자기자본 대비 6.1% 수준이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr