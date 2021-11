[특징주]이아이디, 스푸트니크 라이트 임상결과 란셋 게재 소식에 '상승'

[아시아경제 유현석 기자] 러시아 백신 위탁생산 업체 한국코러스에 투자한 이아이디 이아이디 093230 | 코스피 증권정보 현재가 328 전일대비 6 등락률 +1.86% 거래량 49,500,055 전일가 322 2021.11.10 14:08 장중(20분지연) 관련기사 [이번 주 유상증자] 11월 둘째 주 공모 일정中 전력난에 공장 중단… 곡물가 상승 속 핵심 수혜주 공개!"무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?" close 가 강세다. 1회 접종 스푸트니크 라이트의 임상논문이 란셋에 게재됐다는 소식이 영향을 끼친 것으로 보인다.

이아이디는 10일 오후 1시50분 기준 전거래일 대비 1.55%(5원) 오른 327원에 거래됐다.

의학지 란셋(Lancet)에 따르면 아미르 투크바툴린(Amir.I. Tukhvatulin) 등 30여명의 과학자들의 임상논문을 게재했다. 이에 따르면1회 접종 스푸트니크 라이트'가 우수한 안정성과 면역성을 보인 것으로 나타났다.

모스크바 현지인 2만8000명을 대상으로 하는 가말레야 연구소의 임상 결과, '스푸트니크 라이트' 백신 접종 후 3개월 동안 델타 변종 코로나바이러스에 대해 70% 효능, 60세 미만 피검자에게는 75%의 효능이 나타났다.

1회 접종 백신 '스푸트니크 라이트'는 현재 15개국에서 승인됐고 추가 30여개국에서 승인 또는 등록절차가 진행되고 있다고 러시아 국부펀드 RDIF측은 홈페이지를 통해 밝혔다.

'스푸트니크 라이트' 임상결과에 따르면 코로나 19 예방율은 70%, 60세 미만에서는 75%의 예방율을 보이는 것으로 나타났다.

스푸트니크 러시아 백신은 국내에서 생산되는데 현재 750만회 분의 백신 선적이 준비되고 있다.

한국코러스는 이수앱지스와 종근당바이오 등 국내 제약바이오 기업들과 컨소시엄을 구성해 스푸트니크 백신 생산을 준비중이다. 한국코러스 컨소시엄은 최대 5억회분의 백신을 생산하게 될 것으로 알려져 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr