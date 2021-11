[아시아경제 한진주 기자] 아이크래프트 아이크래프트 052460 | 코스닥 증권정보 현재가 5,310 전일대비 470 등락률 -8.13% 거래량 636,241 전일가 5,780 2021.11.09 15:30 장마감 관련기사 비트코인 역대 최고가 근접... 관련주 고공 행진 속 숨겨진 종목 공개!아이크래프트, 2Q 매출액 22% 증가…흑자전환"시간이 지날수록 손해" 잡지 못하면 후회할 특징주들 close 는 3분기 연결 기준 영업이익이 13억1800만원으로 전년 동기 대비 흑자전환했다고 9일 공시했다. 같은 기간 매출액은 254억8200만원으로 70.26% 증가했고 당기순이익은 3억9000만원으로 흑자전환했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr