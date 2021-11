파수 ‘가트너 시큐리트 서밋 2021’ 참가

[아시아경제 박형수 기자] 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 9,750 전일대비 450 등락률 +4.84% 거래량 227,713 전일가 9,300 2021.11.09 13:14 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"파수, 마이데이터 시대 비식별화 솔루션 성장"[클릭 e종목]"파수, 실적 개선과 함께 저평가 매력 부각" 파수, 베트남 그린피드에 DRM 솔루션 공급 close 가 오는 16일부터 18일까지 온라인으로 열리는 글로벌 보안 컨퍼런스 ‘가트너 시큐리티 서밋 2021(Gartner Security & Risk Management Summit 2021)’에 참가한다.

가트너 시큐리티 서밋은 글로벌 IT 리서치 기업 가트너가 개최하는 세계적인 규모의 보안 행사다. 올해는 온라인으로 개최한다. 전 세계 보안 리더를 대상으로 보안 위협 트렌드와 이에 대응하기 위한 최신 기술 및 인사이트를 소개하는 행사에서 파수가 한국 기업 가운데 유일하게 참가한다. 파수는 가상(버추얼) 단독 부스를 운영하고 세션 발표 등을 진행, 데이터 보안을 선도하는 솔루션을 선보인다.

17일 오후(EST)에 론 아덴(Ron Arden) 파수 미국법인 CTO가 발표하는 특별 세션에서는 최근 바이든 정부가 발표한 '사이버보안 행정명령'이 강조하는 데이터 보안 방안과 파수의 관련 솔루션을 다룬다. 파수는 해당 행정명령에서 필수 조치로 언급하는 데이터 식별·분류와 데이터 암호화를 지원한다.

조규곤 파수 대표는 "가트너 시큐리티 서밋은 전세계의 보안 리더들이 참여해 최신 보안 이슈에 대한 인사이트를 나누는 행사"라며 "바이든 정부의 행정명령에서 보듯이 미국을 중심으로 데이터 식별 및 분류, 데이터 암호화의 중요성이 높아지고 있는 만큼 파수의 앞선 기술력이 전세계 기업의 보안 강화에 도움이 될 것"이라고 말했다.

