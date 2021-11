한미약품 '선천성 고인슐린혈증 치료신약' 국가지원 신약개발 사업 선정

[아시아경제 이춘희 기자] 한미약품 한미약품 128940 | 코스피 증권정보 현재가 279,500 전일대비 2,000 등락률 -0.71% 거래량 19,163 전일가 281,500 2021.11.08 11:27 장중(20분지연) 관련기사 '폭풍성장' 제약·바이오… 너도나도 '1조 클럽'한미약품, 3Q 매출 3031억… 영업이익·순이익 '흑자전환'한미약품, 급성골수성백혈병 치료 신약 최대 4829억규모 기술수출 close 의 희귀질환 치료 신약 '랩스 글루카곤 아날로그(LAPS Glucagon Analog; HM15136)'이 국가지원 신약개발 산업에 선정됐다.

한미약품은 선천성 고인슐린혈증 치료 혁신신약으로 개발 중인 랩스 글루카곤 아날로그가 국가신약개발재단의 국가신약개발사업 과제로 선정됐다고 8일 밝혔다. 국가신약개발사업은 제약기업과 학·연·병 오픈이노베이션 전략을 바탕으로 신약개발 전(全)주기 단계를 지원하는 범부처 국가 연구개발(R&D) 사업이다.

이번 과제 선정으로 한미약품은 앞으로 선천성 고인슐린혈증 치료제 개발을 위한 글로벌 임상과 제품화 연구를 위해 24개월간 국가 연구비를 지원받는다. 선천성 고인슐린혈증은 2만5000~5만명당 1명 꼴로 발병하는 희귀질환이다. 현재까지 승인된 치료제가 없어 환자들은 부작용을 감수하며 허가 외 의약품을 사용하거나 외과적 수술에 의존해왔다.

랩스 글루카곤 아날로그는 세계 최초 주1회 투여를 목표로 개발 중인 지속형 글루카곤 유도체다. 한미약품의 독자적 플랫폼 기술 '랩스커버리'가 적용돼 체내 포도당 합성을 촉진하는 글루카곤의 짧은 반감기를 획기적으로 개선하는 효능을 갖고 있다.

랩스 글루카곤 아날로그는 지금까지 진행된 임상에서 기존 글루카곤 약물 대비 안정성에서 우수한 효과를 보였다. 심각한 저혈당을 보이는 모델에서도 지속적으로 정상 혈당이 유지됐다. 이러한 결과를 바탕으로 랩스 글루카곤 아날로그는 2018년 미국 식품의약국(FDA)와 유럽의약품청(EMA)의 선천성 고인슐린혈증 희귀의약품으로 지정됐다. 이어 지난해에는 EMA가 인슐린 자가면역증후군 의귀의약품으로, FDA가 소아희귀의약품(RPD)로 지정한 바 있다.

권세창 한미약품 사장은 "글로벌 상용화를 위해 출범한 국가신약개발재단이 한미약품 희귀질환 신약의 가능성을 높게 평가한 결과로 보다 역동적으로 신약개발을 진행할 수 있게 됐다”며 “소아 환자를 대상으로 진행 중인 미국 임상 2상에서 혁신 성과를 입증해 치료제가 없는 미충족 희귀질환 분야의 세계 최초 치료제로 상용화 될 수 있도록 개발 속도를 높이겠다”고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr