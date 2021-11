[클릭 e종목]롯데케미칼, 금융위기 수준까지 하락한 밸류에이션

[아시아경제 이선애 기자] 하나금융투자는 8일 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 219,500 전일대비 9,000 등락률 -3.94% 거래량 206,116 전일가 228,500 2021.11.05 15:30 장중(20분지연) 관련기사 롯데케미칼, 3Q 영업익 2883억…전년比 48.8% ↑김교현 롯데케미칼 사장이 CEO들에게 선물한 'LAR' 제품 뭐길래"수소 함께 키우자" 재계 삼각동맹 close 에 대해 투자의견 '매수'는 유지하고, 목표주가는 36만원으로 하향한다고 밝혔다. 이는 2022년 추정치 12% 하향한 데 따른 영향으로, 그럼에도 불구 주가 상승여력은 64%로 높다는 판단에서다.

윤재성 하나금융투자 연구원은 "회사는 대규모 투자를 통해 EV분리막 소재, 화학적 재활용 PET 생산, 말레이시아 사라왁에서의 그린수소사업 추진 등 ESG 강화를 위한 활동을 진행 중"이라며 "현재 PBR 0.48배는 이러한 적극적 행보가 전혀 반영되지 않은 주가"라고 강조했다.

3분기 영업이익은 2883억원(QoQ -52%, YoY +49%)으로 컨센서스(4317억원)를 33% 하회했다. 유가와 납사 상승에 따른

원가 부담에도 불구하고, 동남아 코로나 재확산으로 수요가 부진해 LC USA를 제외한 전 사업부의 마진이 감소했다. 4분기 영업이익은 3636억원(QoQ +26%, YoY +71%)으로 개선을 전망한다. 첨단소재/아로마틱/LC USA의 정기보수에도 불구, 원료 투입가 안정화 및 동남아 코로나 완화에 따른 영향이다.

중국 전기료 급등에 따른 에너지원가 급등, 중국 발개위의 에틸렌 30만톤 이하 좀비 설비 폐쇄 명령, 석탄기반 화학설비 규제 지속 가능성 등을 감안 시 2022년 공급 부담은 생각보다 낮아질 것이다. 이는 2022년 영업이익 2.1조원(YoY +14%)를 예상하는 핵심 근거다.

