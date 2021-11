[아시아경제 지연진 기자] 쿠쿠홀딩스 쿠쿠홀딩스 192400 | 코스피 증권정보 현재가 20,500 전일대비 2,300 등락률 -10.09% 거래량 191,000 전일가 22,800 2021.11.04 10:35 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-1일[e공시 눈에 띄네]코스피-30일[e공시 눈에 띄네]코스피-26일 close 가 4일 최대주주의 지분 감소 소식이 전해지며 장중 10% 넘게 하락했다.

쿠쿠홀딩스는 이날 오전 10시16분 기준 전일대비 10.9% 하락한 2만500원에 거래되고 있다. 장중 11.18% 하락한 2만250원을 기록했다.

이날 급락은 최대주주 일가의 주식 매각에 따른 것으로 보인다. 이날 쿠쿠홀딩스는 최대주주등 소유주식수가 750,000주 감소해 지분율이 66.96 %에서 64.85 %로 2.11% 감소했다고 공시했다.

