[클릭 e종목]나스미디어, 안정적인 실적 성장 기대

[아시아경제 이선애 기자] 유진투자증권은 4일 나스미디어 나스미디어 089600 | 코스닥 증권정보 현재가 34,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 35,400 2021.11.04 08:16 장시작전(20분지연) 관련기사 나스미디어, 2분기 영업이익 80억… 전년比 43%↑나스미디어, 2분기 영업이익 80억원…전년동기대비 42.5%↑5G순항에 마케팅 부담↓…통신사 2Q 실적 '맑음' close 의 투자의견 매수와 목표주가 5만원을 유지한다고 밝혔다. 시장 기대치에 부합하며 안정적인 실적 성장이 전망되서다.

박종선 유진투자증권 연구원은 "당사추정 4분기 예상실적(연결기준)은 매출액 336억원, 영업이익 113억원으로 전년 동기 대비 각각 5.1%, 7.2% 증가하며 성장세를 유지할 것으로 예상한다"면서 "온라인 광고 및 모바일 플랫폼 취급고의 증가세가 지속되고 있는 가운데 수익성은 지속 개선될 것으로 예상한다"고 설명했다.

이어 "목표주가와 43.3% 상승여력(괴리율 30.2%)을 보유하고 있어 투자의견 매수를 유지한다"면서 "당사추정 2021년 예상 주당순이익(EPS 2852 원) 기준, 주가수익비율(PER) 12.2 배 수준으로 국내 유사업체 및 주요고객의 평균 PER 16.2배 대비 할인되어 거래 중"이라고 덧붙였다.

한편 최근 발표한 3 분기 잠정실적(연결기준)은 매출액 309억원, 영업이익 81억원으로 전년 동기 대비 각각 10.8%, 29.7% 증가했다. 시장 컨센서스(매출액 309억원, 영업이익 82억원) 대비 매출액과 영업이익 모두 부합하는 수준이었다.

3분기 실적에서 긍정적인 것은 코로나19 상황이 지속되었음에도 불구하고 매출 성장이 지속되고 수익성이 개선되고 있다는 것이다. 디지털 방송, 디지털 사이니지 매출액이 전년 동기 대비 각각 4.5%, 82.5% 감소했음에도 불구하고 게임, 가전 광고주 물량 지속과 쇼핑몰, 패션, 헬스케어 분야 신규 광고주 다수 유입으로 온라인 DA(Display AD) 매출이 19.4% 증가했다. 대형광고주 취급고 회복 및 신규 광고주 물량이 지속적으로 확보되면서 온라인 SA(Search AD) 매출도 전년 동기 대비 12.3% 증가했기 때문이다. 또한 퍼포먼스 플랫폼이 확대되면서 쇼핑몰 업종 중심의 신규 CPS 캠페인 다수 확보 등으로 모바일 플랫폼 매출액이 전년 동기 대비 30.7% 증가했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr