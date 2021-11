지씨셀 자회사 그린벳, KH메디칼과 업무협약…"반려동물 검사 협력"

[아시아경제 서소정 기자] GC 녹십자랩셀 녹십자랩셀 144510 | 코스닥 증권정보 현재가 107,700 전일대비 8,900 등락률 +9.01% 거래량 367,139 전일가 98,800 2021.11.03 15:30 장중(20분지연) 관련기사 녹십자랩셀-녹십자셀 통합법인 'GC셀' 공식 출범GC녹십자, 3Q 매출 4657억원… 역대 최대 분기 매출 기록GC녹십자랩셀, 역대 최대실적 발표… 영업익 100억원 돌파 close 과 GC 녹십자셀 녹십자셀 031390 | 코스닥 증권정보 현재가 38,550 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 38,550 2021.11.03 00:00 장중(20분지연) 관련기사 녹십자랩셀-녹십자셀 통합법인 'GC셀' 공식 출범GC녹십자랩셀, 역대 최대실적 발표… 영업익 100억원 돌파GC녹십자셀, '이뮨셀엘씨주' 췌장암 임상 3상 본격화 close 의 통합법인 지씨셀의 자회사인 반려동물 토탈 헬스케어 기업 그린벳은 지난달 28일 KH메디칼과 업무 협약을 체결했다고 3일 밝혔다.

이번 협약을 통해 양사는 반려동물 대상 진단검사 연구·개발, 기타 상호 간 필요하다고 인정되는 사항 등에 대해 협력한다.

지난 3월 설립된 그린벳은 반려동물 진단검사를 비롯해 생애주기를 관리할 수 있는 예방, 치료, 건강관리서비스를 제공하고 있다. KH메디칼은 최근 자체 개발한 코로나19 진단키트가 국내에서 최초로 세계보건기구(WHO) 사용허가를 획득하는 등 진단시약 분야에서 기술력을 보유하고 있다.

박수원 그린벳 원장은 "우수한 기술력을 보유한 KH메디칼과의 공동연구개발을 통해 반려동물의 주요 질환을 조기에 진단할 수 있는 양질의 신규검사를 도입해 선택의 폭을 넓히고 차별화 된 검진서비스를 제공할 계획"이라고 말했다.

