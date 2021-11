올리패스, 국방과학연구소 ‘핵산 해독 플랫폼’ 제작 용역 사업 선정

[아시아경제 이민지 기자] RNA 치료제 플랫폼 기업 올리패스 올리패스 244460 | 코스닥 증권정보 현재가 10,650 전일대비 200 등락률 +1.91% 거래량 163,732 전일가 10,450 2021.11.03 14:40 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-13일올리패스, RNA 치료제 설계기술 호주 특허 취득[특징주]mRNA 관련주 일제히 급등…서린바이오·이연제약 등 close 는 국방과학연구소가 주관하는 핵산 해독 플랫폼 제작 용역 사업의 수행 업체로 선정되었다고 3일 밝혔다.

해당 사업은 코로나19와 같은 신종 바이러스 팬데믹 발생 시 팬데믹 바이러스 치료제를 신속히 개발할 수 있는 핵산치료제 플랫폼 기술을 개발하는 것을 목표로 하고 있다.

올리패스는 자사가 보유한 OPNA 플랫폼 기술로 항바이러스 치료제 약물들을 설계 및 제작하고, 국방과학연구소는 이러한 치료제 약물들에 대한 항바이러스 약효 평가를 담당하게 된다.

김성천 올리패스 CSO는 "미국의 경우 코로나-19 팬데믹 이후 민관 협력 프로그램을 통해 신규 코로나 백신 및 치료제 개발 기술 확보에 총력을 기울인 결과, 코로나 치료제 및 백신을 단기간에 확보할 수 있었다"며 "우수한 세포투과력을 보유한 올리패스의 OPNA 플랫폼 기술을 활용하면 팬데믹 바이러스의 유전 정보에 최적화된 항바이러스 핵산 치료제를 신속하게 설계 및 개발할 수 있다"고 말했다.

정신 대표는 “ 지난 1년간 바이러스를 직접 타겟하는 핵산치료제 플랫폼 개발을 차분히 진행햇다”며 “신속 대응이 가능한 항바이러스 핵산치료제 플랫폼 개발을 통해 국가의 보건 주권 확보에 도움이 되도록 하겠다”고 말했다.

