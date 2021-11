갤러리아百, 디올과 ‘크리스마스 별 트리’ 선보여

[아시아경제 임춘한 기자] 갤러리아백화점은 프랑스 럭셔리 브랜드 ‘디올’과 함께 명품관에서 크리스마스 트리와 외관 장식을 선보였다고 2일 밝혔다.

크리스마스 외관 프로젝트는 디올의 2022년 크루즈 컬렉션 무대에서 영감을 받아 디자인했다. 크루즈 컬렉션에서 소개된 패션 아이템의 패턴을 응용하고 색감을 활용하여 갤러리아만의 크리스마스 디자인으로 완성시켰다.

이번 조형물의 콘셉트는 별이다. 디올 로고가 새겨진 총 9m 높이의 대형 별 트리와 함께 나뭇잎과 사슴 조형물을 금빛으로 장식했다. 백화점 외관 역시 8m 높이의 금색 별로 장식한다. 대형별을 중심으로 흰색, 아이보리색에 금색 테두리가 새겨진 다양한 형태의 나뭇잎이 외벽을 타고 뻗어나가며 백화점 외관을 금빛으로 물들여 화려함을 더 했다.

앞서 갤러리아백화점은 불가리(2016년), 까르띠에(2017년), 샤넬(2018년), 루이비통(2019년), 펜디(2020년) 등 명품 브랜드와 이색적인 크리스마스 조형물을 선보였다.

