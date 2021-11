큐라클, 165억 규모 서울시 서초구 토지·건물 양수 결정

[아시아경제 이민지 기자] 큐라클 큐라클 365270 | 코스닥 증권정보 현재가 31,300 전일대비 2,000 등락률 -6.01% 거래량 466,347 전일가 33,300 2021.11.01 15:30 장마감 관련기사 큐라클, 당뇨병성 신증 치료제 임상 신청“백신여권 국내 기술 인정”...전환점을 맞을 역대급 수혜주는?대란속 반도체 공급 발표...역대급이라는 이 종목은? close 은 케이에이치로부터 서울시 서초구 방배동 부근의 토지와 건물을 165억원에 양수하기로 결정했다고 1일 공시했다. 자산총액 대비 130.05%에 달하는 수치다. 회사 측은 “연구개발인력 증가에 따른 공간 부족 문제를 해결하기 위한 것”이라고 말했다. 양수기준일은 다음달 29일이다.

