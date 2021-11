우체국쇼핑도 '코세페'…최대 40% 할인·13억원 쿠폰 쏜다

[아시아경제 김봉수 기자] 우체국이 운영하는 온라인쇼핑몰 '우체국쇼핑'이 2021 코리아세일페스타 기간 동안 고객들에게 총 13억원 상당의 쿠폰과 함께 최대 40%의 할인 판매를 진행한다.

우체국쇼핑을 운영하는 우정사업본부 산하 한국우편사업진흥원은 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 농수축산물 생산자 및 우수 중소기업의 판로 확대를 위해 1일부터 15일까지 이같은 내용의 “함께하는 착한소비 우체국쇼핑 코리아세일페스타”를 연다고 1일 밝혔다.

산업통상자원부가 후원하는 2021 코리아세일페스타와 연계한다. 전국 37개 지자체·공공기관이 참여하고, 393업체 3000여 개의 지역 우수 농수축산물, 중소기업 공산품을 최대 40%까지 할인하여 판매한다. 농림축산식품부, 해양수산부가 지원하는 소비진작 할인쿠폰과 우체국쇼핑 인스타그램 팔로워를 위한 깜짝쿠폰 등 총 13억 원 상당의 쿠폰을 행사 기간에 제공한다.

2021년 우체국쇼핑 고객들이 많이 구매한 인기상품을 할인판매하는‘슈퍼페스타딜’과 저탄소 녹색제품 인증을 받은 친환경 주방세제를 비롯한 생활용품 특별기획전, 행사 기간 중 오전 10시, 오후 5시에는 한정 수량 특가 할인하는 타임딜이 매일 진행된다.

