제3회 한중무역투자박람회 中 옌청에서 개막

신재생에너지, 정보통신, 자동차 등 한국 제품 전시

한국은 장쑤성의 4대 무역 협력국…활발한 경협 기대

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 최대 무역 박람회 중 하나인 '한중무역투자 박람회'가 29일 장쑤성 제2의 도시 옌청(염성)에서 개막했다.

올해로 3회째를 맞는 이번 박람회는 다음 달 2일까지 자동차, 신재생에너지, 정보통신기술, 스마트 제조, 현대화 서비스 등을 중심으로 전시와 포럼 등 다양한 행사가 진행된다.

이번 투자박람회에는 한국, 중국, 일본 등에서 모두 121개 기업이 온ㆍ오프라인 방식으로 참가했다.

기아자동차와 SK이노베이션 등 옌청에 생산라인을 보유한 한국 대기업들은 별도 부스를 마련, 한국의 기술력을 선보였다.

또 코트라 난징무역관은 코로나19로 현장 참석이 어려운 중소기업 60여 곳을 위해 한국 상품 전시관을 별도 설치했다.

박람회 개막에 앞서 양국 기업인들은 '장쑤성ㆍ한국 산업협력을 심화하자'라는 주제로 교류회를 열고 양국의 활발한 경제협력을 다짐했다.

박람회 기간 '한중일 신재생 에너지 자동차 혁신발전 포럼'과 '무역 서비스 고품질 발전 포럼' 등 다양한 행사도 열릴 예정이다. 이 밖에 한국 문화를 소개하는 특별 전시회는 물론 한국의 패션 등을 소개하는 공간도 마련돼 내년 한중 수교 30주년을 앞두고 양국의 우호를 증진하고 서로에 대한 이해를 돕는 기회가 될 것으로 옌청시는 기대하고 있다.

후이지엔린 장쑤성 부성장은 한중무역투자 박람회 개막식에 참석, "한국은 장쑤성의 4대 무역협력국"이라며 "코로나19에도 불구, 양국의 경제와 무역은 지속적으로 성장하고 있다"고 박람회 참석 한국 기업들을 환영했다.

그는 이어 "보다 좋은 경영환경을 만들기 위해 노력할 것이며 한국 기업들과 함께 새로운 발전 기회를 만들고 있다"고 말했다.

옌청은 한국 12개 도시와 우호관계를 체결하고 있으며 한국 기업 1000여 곳이 입주한 도시다.

