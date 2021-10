[아시아경제 이민지 기자] 풍강 풍강 093380 | 코스닥 증권정보 현재가 4,820 전일대비 100 등락률 -2.03% 거래량 67,382 전일가 4,920 2021.10.29 15:30 장마감 관련기사 [e 공시 눈에 띄네] 코스닥-27일신차 출시 “현대차”가 공식 인증! 전 세계 3개 기업만 판매한다!반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株! close 은 분기배당으로 1주당 100원의 현금배당을 결정했다고 29일 공시했다. 배당금총액은 9억5882만원으로 시가배당율은 2.1%에 달한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr