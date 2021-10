[아시아경제 이민지 기자] 안랩 안랩 053800 | 코스닥 증권정보 현재가 81,300 전일대비 300 등락률 +0.37% 거래량 38,770 전일가 81,000 2021.10.29 09:56 장중(20분지연) 관련기사 아이티센 계열 씨플랫폼, 안랩과 네크워크 보안 총판 계약'갑툭튀' 종목 어김없이 '정치 테마주'선거 예측, 정치 테마주는 이미 알고있다? close 은 3분기 영업이익으로 57억4600만원을 기록해 전년동기대비 0.1% 줄었다고 공시했다. 매출액은 17.9% 늘어난 502억3800만원을 기록했고 순이익은 16.4% 증가한 62억9300만원으로 집계됐다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr