[아시아경제 류태민 기자] 쿠팡은 운영자금 목적으로 계열사인 쿠팡페이와 5000억원의 단기 차입 계약을 체결했다고 28일 공시했다.

이번 계약은 쿠팡과 쿠팡페이가 지난해 10월 체결한 기존 차입 계약을 연장한 것이다. 차입 기간은 계약일(10월 23일)로부터 1년이며 이자율은 연 4.6%다.

쿠팡은 간편결제시스템을 제공하는 쿠팡의 100% 자회사다. 지난해 4월 간편결제 서비스인 쿠페이를 담당하는 핀테크 사업 부분을 분사해 자회사 '쿠팡페이'를 설립했다.

