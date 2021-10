[아시아경제 류태민 기자] 그래프 데이터베이스(DB) 전문기업 비트나인이 기업공개(IPO)를 위한 기관 투자자 수요예측 결과를 반영해 공모가를 희망 범위 상단(9700원)을 초과한 1만1000원으로 확정했다고 28일 밝혔다.

총 공모 주식 수는 207만1000주다. 이에 따른 공모 금액은 228억원, 상장 후 시가총액은 1139억원이다. 수요예측에는 국내외 기관 1642곳이 참여해 경쟁률 1662대 1을 기록했다.

비트나인은 다음달 1~2일 청약을 받고 10일 코스닥시장에 상장할 예정이다.

비트나인은 관계형 데이터베이스와 그래프 데이터베이스를 혼용한 하이브리드 데이터베이스 관리시스템(DBMS)을 개발한 회사다. 그래프 데이터베이스 기술은 다양한 데이터를 그래프로 분석, 시각화해 데이터 간 관계를 볼 수 있는 기술이다.

