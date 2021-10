파라다이스시티, 씨메르·원더박스 주말 패키지 출시

[아시아경제 김유리 기자] 파라다이스시티는 따뜻한 온수풀과 실내 테마파크에서 편안한 주말을 만끽할 수 있는 '씨메르·원더박스 주말 패키지'를 선보인다고 28일 밝혔다.

이번 패키지는 단계적 일상회복(위드 코로나) 전환을 맞아 주말 동안 사계절 온수풀이 있는 스파 '씨메르'와 실내형 테마파크 '원더박스'에서 지친 심신을 재충전할 수 있도록 마련했다고 호텔 측은 밝혔다. 객실 1박과 다양한 부대시설 이용 혜택이 포함됐다.

'씨메르 주말 패키지'는 체크인 당일 오후 12시부터 체크아웃 당일 운영 종료 시까지 이용 가능한 '씨메르' 성인 2인 이용 혜택을 제공한다. 트렌디한 실내외 공간과 다양한 워터 액티비티, 휴식 시설을 갖춘 아쿠아 스파존과, 한국 찜질방 문화를 접목한 찜질 스파존을 이용할 수 있다. 3층에 마련된 인피니티풀, 밀키탕, 히노끼탕 등 노천 스파존에서는 사계절 온수풀에 몸을 담그고 서해의 노을을 감상할 수 있다.

'원더박스 주말 패키지'는 다이내믹한 어트랙션과 환상적인 분위기를 즐길 수 있는 원더박스 성인 2인, 어린이 2인 이용 혜택을 제공한다. 한국 최초 360도 회전형 '메가믹스'와 스포츠 어트렉션 '스카이 트레일', 페달을 밟으면 곤돌라가 상승하는 '매직 바이크' 등 총 10종의 어트랙션을 비롯해 동심을 불러일으키는 카니발 게임 9종을 이용할 수 있다.

두 패키지 모두 ▲키즈존 ▲플레이랩 ▲피트니스 ▲파라다이스 아트 스페이스 무료입장과 ▲'더 스파 앳 파라다이스' 20% 할인 혜택을 기본으로 담았다. 오는 12월31일까지 금~일요일에 이용 가능하다.

