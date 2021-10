"호캉스하니 스벅 굿즈가" 조선호텔앤리조트, 겨울 패키지 출시

[아시아경제 김유리 기자] 조선호텔앤리조트는 스타벅스와 협업해 겨울 패키지를 선보인다고 28일 밝혔다.

레스케이프와 그랜드 조선 부산은 이날부터 내년 1월31일까지 '스타벅스 컴포터' 제공 혜택을 담은 겨울 패키지를 선보인다. 스타벅스 컴포터는 패딩 스타일 담요로, 비주얼 토탈 아티스트 '275C'와 협업해 탄생했다. 컴포터에 부착된 버클을 이용하면 망토처럼 사용할 수 있다. 두 호텔에서 제공되는 스타벅스 컴포터는 조선호텔앤리조트 전용 디자인으로 제작됐다.

레스케이프의 겨울 패키지 '윈터 에디션: 마이 컴포트 아지트'는 객실 1박과 스타벅스 컴포터 1개가 포함됐다. 스위트 객실 고객에게는 스타벅스 VIA 베이스의 스페셜 칵테일 2잔이 추가 제공된다. 조식 2인 혜택도 포함됐다.

스타벅스 VIA 베이스의 스페셜 칵테일 2종은 레스케이프 최상층 마크다모르에서 겨울 패키지 기간 동안 별도로 이용할 수 있다.

그랜드 조선 부산의 '딥, 코지 윈터링' 패키지는 스타벅스 컴포터를 객실 타입 별로 차등 제공한다. 디럭스·프리미어 객실은 투숙당 1개, 스위트 객실은 2개 증정한다. 뷔페 레스토랑 '아리아', 중식당 '팔레드 신' 등 그랜드 조선 부산 식음 업장에서 투숙 기간 사용할 수 있는 할인권도 제공된다.

