정의당 "노태우 국가장 반대…조문도 가지 않을 것"

여영국 대표 "민주주의 두고 어설픈 타협 없다"

"문재인 정부가 구성하는 장례위원회에도 이름 올리지 않을 것"

[아시아경제 오주연 기자] 정의당이 노태우 전 대통령의 국가장 결정에 강력 반발했다. 그러면서 "문재인 정부가 구성하는 '장례위원회'에도 이름을 올리지 않겠다"고 강조했다.

28일 여영국 대표는 이날 국회에서 열린 상무위원회에서 "노태우 전 대통령은 반란수괴·반란모의참여·반란중요임무종사·불법진퇴·지휘관계엄지역수소이탈·상관살해·상관살해미수·초병살해·내란수괴·내란모의참여·내란중요임무종사·내란목적살인을 저질러 대한민국 헌법과 법률에 따라 단죄된 중범죄자"라면서 이같이 말했다.

여 대표는 "시민을 살해하고 국가를 전복한 사람의 장례를 국가가 치른다는 건 대한민국의 주권은 국민에게 있고, 모든 권력은 국민으로부터 나온다는 공화국의 국체를 뒤집는 것"이라고 비판했다.

여 대표는 "일부에서는 그가 전두환씨와 다르다는 이유로 달리 평가해야 한다고 하지만, 전두환씨는 민주주의의 기준이 아니다"라고 지적했다. 이어 "그는 민주주의를 유린한 자이고, 민주주의의 숨통을 끊은 자"라며 "전두환씨와 비교하면서 그는 다르다고 하는 것은 민주주의를 지켜온 시민들에 대한 모독이자 민주주의에 대한 조롱"이라고 질타했다.

정의당은 노 전 대통령의 빈소에 조문하지 않겠다는 뜻을 강력하게 내세웠다.

여 대표는 "문재인 정부가 구성하는 장례위원회에 이름을 올리지 않겠다"면서 "민주주의를 두고 어설프게 타협할 수 없다"고 했다.

그러면서 "80년 전에 비서 겸 타자수로 일했던 아흔여섯 살 노인을 나치에 조력한 혐의로 최근 법정에 세운 독일의 모습이 우리의 지향이어야 한다"며 "그래야 과거를 딛고 미래로 나아갈 수 있다. 그것이 역사발전이고, 국민 통합의 정치"라고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr