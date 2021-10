임실군, 아삭아삭 김장페스티벌 열기 ‘후끈’

[임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 임실군 김장축제인 아삭아삭 김장페스티벌 참여 열기가 갈수록 뜨거워지고 있다.

28일 군에 따르면 이번 김장페스티벌은 사전 신청 기간을 29일에서 내달 4일까지 일주일간 연장키로 했다.

김장페스티벌은 전화와 홈페이지 등을 통해 사전 접수를 받고, 택배와 드라이브 스루 등 온라인 방식으로 진행되며 준비된 물량은 지난해(80t)보다 늘어난 100t이다.

갑작스러운 채소물가 급등 소식에 사전접수가 급증하면서 현재까지 70% 가까이 주문된 상황이다.

군은 김장페스티벌에 준비한 물량은 채소값 오름세와 상관없이 기존 가격과 동일하게 판매하기 때문에 참여를 원할 경우 신청을 서둘러야 할 것으로 보고 있다.

확보된 물량이 모두 소진되면 더 이상을 신청을 받을 수 없기 때문에다.

행사가격은 절임배추(20㎏)와 양념(10㎏) 세트 가격이 17만2000원(택배비 포함)이며 임실앤양념㈜에서 드라이브 스루로 직접 수령할 경우, 택배비가 제외된 16만5000원에 구입이 가능하다.

사전접수를 한 경우 내달 5일부터 12월 4일까지 원하는 날짜에 드라이브 스루나 택배를 통해 받을 수 있다.

군이 준비한 김장 세트는 지역에서 직접 재배한 배추와 고추 등 각종 농산물로, 재료의 원산지와 품질에 대해 안심할 수 있도록 재료관리에 철저를 기했다.

김장 세트 주문은 전화, 임실앤양념㈜, 홈페이지에서 신청하면 된다.

심민 군수는 “지역에서 자란 배추와 고추 등 농산물을 활용해 소비자가 믿고, 안심하고 드실 수 있도록 최선을 다했다”며 “내년에는 코로나19가 끝나서 가족들과 함께 직접 축제장에 오셔서 김장을 담그시는 날이 오길 바란다”고 말했다.

임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr