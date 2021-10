완주군, ‘코로나시대 10대 여행지’ 선정

SRT매거진 ‘2021 SRT 어워드’에 꼽혀

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군은 SRT매거진의 코로나시대 최고 여행지 ‘2021 SRT 어워드’에 선정됐다고 28일 밝혔다.

SRT매거진은 SR의 차내지로 철도 여행객뿐만 아니라 일반인에게도 꾸준히 사랑받는 잡지다.

이번 ‘2021 SRT 어워드’는 지난 9월 한 달 동안 1차 독자 설문을 반영하고, 2차 심사로 여행작가 및 여행전문기자 등 10인의 전문가 평가를 거쳐 최종 10개 도시를 선정했다.

심사에서 완주군은 종남산 자락 고즈넉한 풍경 속에서 쉬어가기 좋고, 전통과 현대의 조화로움이 문화적 감성을 자극하는 여행지라는 평가를 받았다.

특히 소양 오성 한옥마을이 단연코 높은 평가를 받았고, 대한민국 술테마박물관, 상관 공기마을 편백나무숲, 만경강 비비정 낙조 등도 높은 점수를 받은 것으로 전해졌다.

이에 앞서 완주군은 2021년 SRT 매거진 신년호에서도 ‘2021년에 가봐야 할 국내 여행지 5선’에 이름을 올렸다.

또한 주요 관광지 6개소가 문체부와 한국관광공사의 추천관광지로 선정되기도 했다.

웰니스관광지 구이안덕마을을 비롯해 봄철 비대면안심관광지 경천싱그랭이 에코빌과 화암사, 4월 추천관광지 소양오성한옥마을, 9월 추천관광지 삼례책마을&그림책미술관, 2021 산업관광지 12선 삼례문화예술촌, 국가명승지 위봉폭포 등이다.

한편, ‘2021 SRT 어워드’에는 완주 이외에 경주, 공주, 목포, 부여, 신안, 영주, 울주, 익산, 장흥 등 10개 지역이 선정됐다.

완주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr