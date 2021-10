빗썸, 3년 연속 'KS-CQI 우수 콜센터' 선정

물리적 환경, 친절성, 접근용이성 부문에서 높은 점수 받아

[아시아경제 공병선 기자] 국내 가상화폐 거래소 빗썸이 한국표준협회 주관 ‘KS-CQI(콜센터 품질 지수) 우수 콜센터’에 선정됐다고 28일 밝혔다. KS-CQI는 한국표준협회가 시행하는 콜센터 평가 모델 지수다.

빗썸은 KS-CQI에 가상화폐 거래소가 평가대상으로 포함된 2019년 이후 3년 연속 우수 콜센터로 선정되고 있다. 빗썸 콜센터는 평가지표 중 ▲물리적 환경 ▲친절성 ▲접근용이성 부문에서 높은 점수를 받았다.

빗썸은 연중무휴 24시간 상담 시스템을 갖추고 있으며 보이스피싱 전담 창구도 운영하고 있다. 최근엔 서울 신논현 소재 대규모 통합 고객센터를 열어 투자자들이 더욱 쉽고 편리하게 상담 서비스를 이용할 수 있게 됐다.

허백영 빗썸 대표는 “빗썸 고객센터가 3년 연속 우수 콜센터에 선정될 수 있도록 관심과 성원을 보내주신 고객들에게 감사드린다”며 “앞으로도 건전하고 윤리적인 기업철학을 바탕으로 고객 중심 서비스와 사회적 책임을 다하는 기업이 되도록 노력하겠다”고 밝혔다.

