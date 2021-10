[컨콜]삼성전자 "반도체 수급, 언제 해결될지 예단 어려워"

[아시아경제 조슬기나 기자] 삼성전자는 28일 3분기 실적발표 직후 진행된 콘퍼런스콜에서 "반도체 부품 수급 이슈가 언제 해결될지 예단이 어렵다"고 밝혔다. 삼성전자는 "파트너사와 협력을 통해 공급 유지타임을 최적화하겠다"며 "부품공급을 효율적으로 리밸런싱해서 영향을 최소화하겠다"고 덧붙였다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr