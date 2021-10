S-OIL, 3Q 영업익 5494억…흑자전환

매출 7조1170억원…전년比 82.5% ↑

[아시아경제 황윤주 기자] S-OIL이 올해 3분기 흑자전환에 성공했다. 다만 영업이익 규모는 2분기보다 줄었다.

S-OIL은 3분기 영업이익이 5494억원으로 전년 동기 대비 흑자전환했다고 28일 밝혔다. 같은 기간매출액은 7조1170억원으로 82.5% 증가했고, 당기순이익은 3345억원으로 1004.8% 늘었다.

S-OIL은 "대규모 설비투자를 통한 지속적인 석유화학 확대 전략이 주효해 매출액의 26.6%(석유화학 16.6%, 윤활기유 10.0%)인 비정유부문에서 전체 영업이익의 66.2%(3639억원)을 시현했다"고 설명했다.

사업부문별로 보면 정유 영업이익은 1855억원, 석유화학은 751억원, 윤활기유는 2888억원을 기록했다. 특히 윤활기유는 고급윤활기유인 그룹3 강세가 더욱 확대됨에 따라 2분기에 기록했던 창사 이래 최대의 분기 영업이익을 다시 한번 경신하는 실적을 거두었으며, 전체 영업이익의 52.6%를 차지했다.

S-OIL은 "재고 관련 이익은 전분기 보다 37% 감소(1,390억원→ 880억원) 했음에도 불구하고 정유부문에서 최대 가동률을 지속하면서 글로벌 정제마진 개선 효과를 극대화함으로써 시장 전망치를 상회하는 영업이익을 실현했다"고 덧붙였다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr