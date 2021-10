제이준, ‘말표 콜라보 마스크팩’ CU 편의점 입점…"전국 최다 매장을 통한 판매 확대 기대"

[아시아경제 유현석 기자] 제이준코스메틱 제이준코스메틱 025620 | 코스피 증권정보 현재가 1,195 전일대비 10 등락률 -0.83% 거래량 79,510 전일가 1,205 2021.10.28 10:59 장중(20분지연) 관련기사 제이준코스메틱, 2021 올해의 브랜드 대상 1위 수상…"5년 연속"제이준코스메틱, 뉴트로 감성 ‘말표’ 콜라보레이션 마스크팩 출시남해화학 남북 통신 연락선 복귀 소식에 강세. 대북관련주 다음 대장株는? close (제이준)은 올해 하반기 ‘말표산업’과 손잡고 한정판으로 선보인 ‘제이준Ⅹ말표 블랙물광 마스크’가 편의점 CU에 신규로 입점한다고 28일 밝혔다.

‘제이준 X 말표 블랙 물광 마스크’는 두 브랜드의 시그니처 컬러인 ‘블랙’을 콘셉트로, 뉴트로(New+Retro) 감성을 감각적으로 해석한 이색 협업 상품이다. 마스크팩 파우치 전면에 말표의 심볼 캐릭터인 ‘프셰발스키’ 야생마가 블랙 물광 마스크를 붙이고 피부 관리를 하는 위트 있는 디자인 패키지를 적용했다. 제주산소수가 함유된 에센스와 죽탄 시트지를 사용해 피부에 생기와 촉촉한 물광 효과를 선사한다.

이번에 신규 입점하는 CU는 지난해 말 기준 1만4900여 개 점포를 보유한 국내 최대 편의점이다. 다양한 브랜드 및 카테고리에서 컬래버레이션을 진행하는 등 MZ세대(1980년~2000년대 출생 세대)를 겨냥한 트렌드에 발맞춰 차별화된 상품을 선보이고 있다.

이미 인기상품으로 자리잡은 ‘말표 흑맥주’, ‘말표 청포도 에일’, ‘말표 마력 에너지 드링크’ 등에 이어 CU는 이번에 말표산업과 제이준이 협업한 ‘제이준 X 말표 블랙 물광 마스크’을 통해 컬래버레이션 상품의 인기를 이어 나갈 예정이다.

제이준 관계자는 “지난 8월 제이준 공식쇼핑몰에서 한정판으로 선보인 ‘제이준Ⅹ말표 블랙물광 마스크’가 MZ세대 소비자들에게 큰 인기를 끌었다”며 “이러한 소비자들의 니즈를 바탕으로 이번에 말표산업과 본격적으로 켈래버래이션을 진행하게 됐다”고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr