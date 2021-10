[아시아경제 박소연 기자] 아센디오 아센디오 012170 | 코스피 증권정보 현재가 2,825 전일대비 650 등락률 +29.89% 거래량 3,120,653 전일가 2,175 2021.10.28 09:44 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-23일아센디오, 262억원 규모 유상증자 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일 close 가 장초반 가격 제한폭까지 오르며 강세다.

아센디오는 28일 오전 9시28분 기준 유가증권 시장에서 전일보다 650원(29.89%) 오른 2825원에 거래되고 있다.

아센디오는 1977년 4월 주식회사 의성실업으로 설립됐으며 1989년 12월 유가증권시장에 상장됐다. 2021년 4월 상호를 아센디오로 변경했다.

부문별 사업현황은 영화사업, 드라마사업, 매니지먼트사업, 공연사업, 영상사업으로 나눌 수 있다.

영화, 드라마 사업 부문은 K콘텐츠의 글로벌 시장 확대와 투자, 배급, 제작을 기반으로 한 상품 다각화 확대, 글로벌 불법 시장 근절 발달 등으로 인해 규모가 지속적으로 확장되고 있다.

시가총액 1794억원, 코스피 657위다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr