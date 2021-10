삼성전자, 주당 361원 분기 현금배당…총 2조4522억

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,200 전일대비 100 등락률 +0.14% 거래량 2,995,566 전일가 70,100 2021.10.28 09:43 장중(20분지연) 관련기사 장 초반 코스피·코스닥 보합권반·디·폰 호조…삼성전자, 3분기 매출 73조9800억…사상 최대(상보)[굿모닝 증시] 업종 쏠림 심한 美증시…"韓증시도 종목장세 여전할 것" close 는 보통주와 종류주에 각각 1주당 361원씩 분기 현금배당을 하기로 이사회에서 결의했다고 28일 공시했다. 시가 배당률은 보통주 0.5%, 종류주 0.5%이며 배당금 총액은 2조4521억5360만원이다. 배당금 지급 예정일은 다음 달 17일이고 배당기준일은 지난달 30일이다.

