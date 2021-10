北 "북남관계 좀처럼 안 풀리는 것은 외세의 간섭 때문"

[아시아경제 이지은 기자] 북한 선전매체는 28일 남북관계가 잘 풀리지 않는 것은 외세의 간섭 때문이라며 자주적으로 풀어나가야 한다고 주장했다.

'우리민족끼리'는 이날 '민족자주의 입장에 서야 한다' 제목의 글에서 "북남관계 문제, 조선반도(한반도) 문제가 좀처럼 풀리지 않고 계속 복잡하게 번져지고 있는 것 역시 외세의 간섭과 방해책동 때문이라는 것은 세계가 공인하고 있는 엄연한 사실"이라며 이같이 밝혔다.

이 매체는 한국 정부가 북핵 문제 해결을 위해 미국, 일본, 유럽 등과 대북정책을 조율 중인 것을 '구걸하는 행태'라고 비난하면서 "진정으로 겨레를 사랑하고 민족의 지향과 요구를 귀중히 여긴다면 자주의 입장에 서서 민족문제를 대하고 풀어나가야 한다"고 말했다.

매체는 "외세에 추종하며 국제공조를 떠들고 밖에 나가 외부의 지지와 협력을 요구하는데 급급하는 것은 민족문제를 민족의 이익에 맞게 자주적으로 풀어나갈 것을 요구하는 겨레의 지향에 역행하는 처사"라고 비난했다.

