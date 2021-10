[아시아경제 임혜선 기자] 롯데푸드는 호두 알갱이와 호두 아이스크림을 더한 ‘국화빵 호두과자’를 출시한다고 28일 밝혔다.

국화 모양 과자 안에 팥시럽과 호두 아이스크림을 채웠다. 호두 아이스크림에는 호두 알갱이가 들어있어 고소함과 오독오독 씹는 맛을 더했다.

1999년 처음 출시된 국화빵은 길거리 풀빵을 아이스크림으로 구현한 제품이다. 국내 최초의 찰떡 모나카 아이스크림으로, 찰떡 성분이 냉동고에서 굳어지는 현상을 막기 위해 장기간의 연구와 실험을 거쳐 선보였다. 출시와 동시에 모나카 아이스크림 시장에서 큰 인기를 얻으며 롯데푸드의 대표제품으로 자리잡았다.

