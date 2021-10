文대통령, EAS 정상회의 참석…"종전선언은 세계 평화 출발점"

바이든 "한반도 완전한 비핵화 위한 진지한 외교적 노력 필요"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 27일 화상으로 개최된 제16차 동아시아정상회의(EAS)에 참석, 녹색회복을 통해 미래세대를 위한 패러다임을 전환해 나가자고 촉구하는 한편 종전선언에 대한 EAS의 지지를 당부했다.

EAS는 아세안 10개국과 한국, 일본, 중국, 호주, 인도, 뉴질랜드, 미국, 러시아가 회원국으로 참석하고 있다.

이 자리에서 문 대통령은 팬데믹으로부터의 회복이 단지 이전으로의 회귀가 아니라 녹색회복을 통해 미래세대를 위한 패러다임 전환의 기회가 될 수 있도록 함께 노력해 나가자며 코로나19와 기후변화 대응을 위한 연대와 협력의 중요성을 강조했다.

문 대통령은 "세계 인구의 54%, 세계 GDP의 62%를 차지하는 동아시아의 결속은 코로나 극복과 기후위기에 대응하는 국제사회의 연대와 협력에 크게 기여할 것"이라며 "위기를 기회로 반전시키기 위해 EAS가 더욱 단단하게 함께하기를 바란다"고 밝혔다.

이어 "오늘 채택될 '정신건강 협력에 관한 성명'과 '관광 회복을 통한 경제성장 성명'을 통해 보건과 경제 협력을 더욱 강화하는데 한국도 적극 협력하겠다"며 "한국은 오늘 채택될 '지속가능한 회복 성명'에 공동제안국으로 참여했으며, 녹색 전환을 향한 회원국들의 의지가 더욱 결집될 수 있기를 기대한다"고 덧붙였다.

문 대통령은 우리 정부가 지난 4년간 이루어 온 한반도 평화프로세스 진전 사항을 설명하고, 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 정착을 위한 EAS 차원의 지지를 요청하기도 했다. 문 대통령은 "지난 유엔 총회에서 제안한 '종전선언'은 대화의 문을 열고 한반도와 아시아, 나아가 세계 평화로 가는 중요한 출발점"이라며 "EAS의 변함없는 지지와 성원을 부탁한다"고 밝혔다.

이날 바이든 미국 대통령도 "미국은 EAS를 통해 적극적인 역할을 할 것"이라고 강조하고, 인도·태평양 지역의 평화와 안전을 위해 미얀마 사태의 해결과 한반도의 완전한 비핵화 등을 위한 진지한 외교적 노력이 필요하다고 말했다.

