尹 "洪, 주변에 사람이 없어"…洪 "尹, 인신공격도 하고 답답한가 봐"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 윤석열 전 검찰총장은 27일 경쟁자인 홍준표 의원 주변에 사람이 없는 것을 지적하며 ‘리더십’을 문제 삼았다. 홍 의원은 윤 전 총장이 인신공격에 나섰다면서 '답답한가보다'고 비꼬았다.

윤 전 총장은 이날 강원도에서 진행된 국민의힘 대선경선 방송토론에서 "대통령의 역량으로서 제일 중요한 것은 리더십이라 생각한다"며" 홍 전 총장는 정말 눈부신 경력에도 불구하고 가까이 근무했던 사람들이 떠나간다는 말을 많이 한다"고 지적했다.

윤 전 총장은 "저희 캠프 들어오는 사람 향해서 줄 세우기 공천 장사라 했는데 그렇게 판단할 수 있다고 가정하더라도 저 같은 정치 초심자에게 이렇게 많은 분이 오는데 홍 의원 주변에는 상대적으로 적다"고 언급했다. 이어 "홍 의원이 복당할 당시에도 반대하는 의원들이 참 많았다"라면서 "홍 의원은 이들을 다 배신자라 하는데 왜 이렇게 배신자가 많냐"고 반박했다.

이에 홍 의원은 "26년 동안 정치를 하면서 한 번도 ‘계파의 졸개’가 되어본 적 없다"면서 "정치하면서 배신은 두 번 당했는데 내가 키운 사람에데 당했다. 내가 배신한 일은 한 번도 없다"고 말했다. 홍 의원은 자신을 배신한 사람 가운데는 윤 전 총장 측에 건너간 사람도 있다고 언급했다.

이어 "윤 전 총장 진영에 가 계신 분들은 구태 기득권 정치인의 전형"이라며 "새로 정치를 하겠다는 분이 (하는 행보는) 구태 정치인이 하던 것을 한다"고 언급했다. 이어 "인신공격까지 하고 답답한 모양인가보다"고 꼬집기도 했다.

