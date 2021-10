경남대 간호학과, 제12회 나이팅게일 선서식

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남대학교가 27일 학내 한마미래관 심연홀에서 '제12회 나이팅게일 선서식'을 가졌다.

경남대 간호학과는 임상 실습 기간을 고려해 선서식 대상을 3학년에서 2학년으로 변경하기로 했다.

이에 지난 6월 3학년 대상의 '제11회 나이팅게일 선서식'에 이어 이번에는 2학년 대상 '제12회 나이팅게일 선서식'을 진행했다.

선서식에는 박재규 총장과 김재구 학생처장, 강옥주 건강과학대학장, 이은주 간호학과장을 비롯해 간호학과 선서생과 교수 등이 참석했다.

이날 2학년 학생 106명은 학생 대표자의 촛불 의식과 선서를 통해 나이팅게일의 숭고한 정신을 되새기며, 생명 존중과 전문 간호인으로서의 윤리와 책임을 위해 헌신할 것을 다짐했다.

박 총장은 "선서생 여러분의 선배들이 이룩해놓은 길을 따라 훌륭한 간호사로 성장해 훗날 나이팅게일의 사랑과 정신으로 환자에 희망을 전하는 간호인이 되길 기원한다"고 말했다.

경남대 간호학과는 한국간호교육평가원 '2019년도 상반기 간호교육 인증평가'에서 '간호학 학사학위 프로그램 5년 인증'을 획득했다. 2020년에는 간호대학 실습 교육 지원사업 수행기관으로 선정됐다.

