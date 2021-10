[아시아경제 김흥순 기자] LG디스플레이는 27일 올해 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "IT 패널은 상승세가 둔화하고 있지만 4분기까지는 판매가격이 견조한 상황으로 판단하고 있다"며 "다만 코로나 특수가 제거되면서 모니터는 내년 1분기, 노트북은 2~3분기 가격 조정이 시작될 것으로 예상한다"고 밝혔다.

