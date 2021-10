"뜨거운 컵을 아이 입에 …" 부산서 국공립어린이집 원장 아동학대 혐의 수사받아

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 부산 해운대구에 있는 한 국공립어린이집 원장 A 씨가 지난 5월부터 아동학대 혐의로 경찰 수사를 받은 사실이 뒤늦게 드러났다.

부산경찰청은 아동복지법상 아동학대 혐의로 해운대구 모 국공립 어린이집 원장 A 씨를 조사 중이라고 27일 밝혔다.

경찰은 지난 5월 말 한 학부모로부터 원장이 아동학대 했다는 내용이 담긴 고소장을 받아 수사를 진행했다.

경찰에 따르면 어린이집 보육교사가 학부모에게 '원장의 아동학대가 의심된다'고 알렸고, 학부모는 곧바로 CCTV 영상 등을 확인해 경찰에 원장을 고소했다.

지난 5월 최초 피해 신고 이후 추가 조사 끝에 피해 아동이 3명 더 있는 것으로 밝혀졌다.

학부모들은 CCTV 확인 결과 원장이 김이 나는 뜨거운 컵을 아이 입술에 대거나, 신체를 여러차례 때리는 등 아이들에게 신체·정서적 학대를 가했다고 주장했다.

학부모들은 찍힌 장면뿐만 아니라, 원장이 CCTV 사각지대로 아동을 끌고 가는 장면이 다수 있고, 고의로 영상이 삭제된 정황이 있다며 철저한 수사를 요구했다.

피해 아동들도 CCTV가 설치되지 않은 원장실에서 A 씨에 머리를 맞았다고 공통으로 진술하고 있다고 학부모들은 전했다.

해운대구청 아동보호팀은 경찰 수사와 별도로 자체 조사를 진행해 신고 3달 만인 지난 8월 26일 원장이 아동을 학대한 것이 맞는다는 판단을 내렸다.

A 씨는 피소된 상황에서도 혐의를 부인하며 운영을 계속했지만, 피해 아동이 4명으로 늘어나면서 학부모들이 아이들을 집단 퇴소시키고 나서야 문을 닫았다.

한 피해 아동 학부모는 "최초 피해 신고 이후 결정적인 학대 증거가 있음에도 구청이 원장과 아동을 분리하지 않는 등 사태의 심각성을 전혀 인지하지 못했다"며 "결국 학부모들이 집단퇴소를 결심했고 그제야 어린이집이 문을 닫게 된 것"이라고 말했다.

해운대구는 해당 어린이집 위탁운영자를 변경한 뒤 재개원할 예정이라고 밝혔다.

경찰은 수사를 마무리한 뒤 A 씨를 검찰에 송치할 지 결정할 계획이다.

