LG디스플레이는 27일 올해 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "지난 3년간 적자를 벗어나 올해는 연간 흑자를 이루는 의미있는 해"라며 "주주환원 측면에서 올해 배당은 긍정적으로 검토 중에 있으며 구체적 배당 수준에 대해서는 확정되는대로 시장과 소통하겠다"고 밝혔다.

