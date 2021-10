[아시아경제 지연진 기자] 티씨케이 티씨케이 064760 | 코스닥 증권정보 현재가 123,600 전일대비 1,400 등락률 -1.12% 거래량 35,566 전일가 125,000 2021.10.27 15:04 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “티씨케이, 하반기 성장률 훼손 가능성”[클릭 e종목]티씨케이 "특허 소송 패소 오해, 위상에는 변함 없다"코스닥 뛰자 중소형주 펀드도 날았다 close 는 올해 3분기 매출액이 전년동기대비 12.73% 증가한 687억원을 기록했다고 27일 공시했다.

이 기간 영업이익은 29.37% 증가한 266억원, 당기순이익은 210억원으로 33.25% 늘었다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr