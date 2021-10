청년창업사관학교 구리캠퍼스 입교자 6명과 간담회

김학도 중진공 이사장이 27일 오전 경기도 구리시 소재 청년창업사관학교 구리캠퍼스에서 간담회를 진행하고 있다. 이날 김 이사장은 정원철 카멜로테크 대표 등 청년 창업자 6명과 스타트업의 지속성장을 위한 정책적 지원과 창업 지원 사업 고도화 방안에 대해 의견을 나눴다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr