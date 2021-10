"코로나 이후, 韓기업들 실적 회복세 美日 보다 높아"

경총, 한미일 업종별 대표기업 경영실적 비교 보고서 발표

[아시아경제 이창환 기자] 우리나라 기업들이 미국이나 일본의 기업들보다 코로나19 이후 실적 회복세가 더 높았다는 분석이 나왔다.

27일 한국경영자총협회는 코로나 전후 한미일 업종별 대표기업 경영실적 비교 보고서를 발표하고 3개국 중 우리나라 대표기업들이 코로나 이전인 2019년 상반기에 비해 2021년 상반기까지 평균적으로 가장 양호한 실적을 거뒀다고 밝혔다.

분석 업종은 자동차, 유통, 반도체, 제약바이오, 철강, 정유, 통신, 인터넷서비스다. 각 업종별 대표기업은 2020 글로벌 포춘 500 리스트의 국가별 상위 기업과 각국 업종별 상장회사 매출 상위기업이다.

업종별로 보면 2020년은 3개국 모두 자동차, 철강, 정유 같은 전통 제조업종 대표기업의 경영실적이 크게 악화했다. 반면 인터넷서비스, 제약바이오, 반도체 업종 대표기업은 성장을 지속했다. 올해 상반기에는 모든 업종에서 전년동기대비 경영실적이 개선되는 모습을 보였다.

코로나19 상황에서 2020년은 미국, 일본에 비해 우리나라 대표기업의 경영실적이 양호한 모습을 보였다. 올해 상반기에는 미국의 회복세가 두드러졌다. 2019년 상반기 대비 2021년 상반기를 보면 매출액 증가율은 우리나라가 가장 높게 나타났으며, 일본 대표기업들은 역성장했다.

자동차, 철강, 정유, 제약바이오, 유통, 통신 등 주요 6개 업종의 한미일 경영실적을 비교해보면 한국은 2020년 경영실적이 3개국 중 가장 높게(매출액 증가율 4.6%, 영업이익률 6.5%) 나타났다. 올해 상반기에도 양호(전년동기대비 매출액 증가율 15.9%, 영업이익률 11.6%)한 실적을 보였다.

2020년 매출액 증가율(-9.9%)과 영업이익률(3.6%)이 3개국 가운데 가장 낮았던 미국은 2021년 상반기에 경영실적이 크게 개선(매출액 증가율 33.9%, 영업이익률 15.0%)됐다.

코로나19 이전 수준과 비교하기 위해 2019년 상반기 대비 2021년 상반기 매출액 증가율 산정 시 우리나라(30.8%)가 가장 높았으며, 일본 대표기업들은 매출이 역성장한 것으로 나타났다.

일본은 2019년 상반기 대비 2021년 상반기 매출액이 감소(-1.1%)해 대표기업들의 매출액이 코로나 이전 수준을 회복하지 못한 것으로 나타났으며 영업이익률도 3개국 중 가장 낮았다.

우리나라 대표기업들은 제약바이오, 자동차 업종에서 미국과 일본에 비해 경영실적이 우수했으며, 2021년 상반기에는 상대적으로 정유 업종의 회복세가 저조했다.

특히 우리나라 제약바이오 업종은 2020년 매출액 증가율(65.0%)이 미국(1.2%), 일본(-2.0%) 대비 월등히 높은 성장세를 보였다. 영업이익률(31.8%)도 두 국가(미국 19.0%, 일본 11.3%)보다 높았다.

하상우 경총 경제조사본부장은 "지난해 코로나19 충격에서도 우리 대표기업들의 성과가 상대적으로 좋았던 것은 양호한 방역 성과에 더해 기업들이 그간 끊임없는 혁신을 통해 경쟁력을 키워온 결과로 생각된다"고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr