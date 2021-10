네이버웹툰, 자동으로 색 입혀주는 '웹툰 AI 페인터' 출시

[아시아경제 부애리 기자] 네이버웹툰이 '웹툰 인공지능(AI) 페인터' 베타 서비스를 출시했다고 27일 밝혔다.

'웹툰 AI 페인터'는 자연스러운 채색을 도와주는 서비스로 창작자가 색을 선택하고 원하는 곳에 터치하면 AI가 필요한 영역을 구분해 자동으로 색을 입혀준다.

수작업으로 진행하던 기존과 달리 몇 번의 터치만으로 채색을 하면서 효율성을 높였다.

'웹툰 AI 페인터'에는 네이버웹툰이 3년 동안 연구하고 개발한 기술들이 접목됐다. 딥러닝 기술로 약 30만 장의 데이터셋을 활용해 얼굴이나 신체, 배경 등 이미지 속 각 영역에 대한 특징과 다양한 채색 스타일을 학습 시켰다.

이외에도 창작자의 원활한 후보정 작업을 위해 원본 해상도 유지 기술 등이 적용돼 서비스의 완성도를 높였다.

네이버웹툰은 '웹툰 AI 페인터'를 시작으로 배경 자동 생성, 캐릭터 자동 생성 등 기술을 고도화해 서비스로 선보인다는 계획이다.

서충현 네이버웹툰 AI 크리에이션 리더는 "스토리텔링 테크 기업에 걸맞은 혁신적인 기술력으로 글로벌 웹툰 산업 확장과 창작 지원에 적극적으로 노력하겠다"라고 말했다.

