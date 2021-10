"온가족 놀이동산" AK플라자 광명점, 오늘 프리오픈

다양한 '라이프스타일 테넌트' 70% 이상 차지

지리적 장점·국내 최대 키네틱 아트…경기 서부 랜드마크 기대

[아시아경제 김유리 기자] 'AK플라자 광명점'이 27일, 28일 프리오픈을 거쳐 29일 정식 개관한다. AK플라자가 4번째로 선보이는 쇼핑몰이다. 경기 광명시 일직동 미디어&아트 복합문화단지인 '유플래닛' 내 상업지구에 들어서는 광명점은 지하 2층~지상 4층, 영업면적 4만6305㎡(약 1만4007평)로 AK플라자가 운영 중인 쇼핑몰 중 가장 큰 규모다.

◆미디어&아트 문화복합단지 내 '일상 즐기는 쇼핑몰'

광명점의 콘셉트는 '커넥팅 투 라이프(Connecting to Life)', 즉 일상으로의 연결이다. AK플라자는 가족 단위 고객이 많은 광명 지역 특성을 반영, 일상에서 손쉽게 즐길 수 있는 라이프스타일 매장(테넌트) 구성에 집중했다. 광명점엔 ▲체험·엔터 ▲식음(F&B) ▲생활패션 ▲스포츠·잡화 등 남녀노소 쉽게 즐길 수 있는 테넌트가 전체 매장의 70% 이상을 차지한다. 반려동물과 일상을 공유하려는 '펫팸족'을 고려, AK플라자 최초로 반려동물 입장이 가능하도록 했다. 광명지역에서는 다소 부족했던 문화 예술을 체험할 수 있는 공간도 제공한다. 6개 관으로 구성된 멀티플렉스 영화관 '메가박스'와 대형 종합서점 '북스리브로'가 광명점 지하 1층에 입점된다.

AK플라자 광명점은 KTX 광명역에서 도보로 5분 이내에 있다. 서울 이외 지역에서는 최초로 개통된 도심공항터미널이 위치해 유동 인구가 높은 역 중 하나다. 강남순환고속도로, 제2·제3경인고속도로, 서해안고속도로, 광명-마곡-문산 고속도로 등 5개 주요 고속도로가 만나는 지점에 있어 접근성이 높다.

주변 시설과의 시너지도 기대된다. 유플래닛에는 업무시설 2개동, 유타워·티타워를 비롯해 뉴미디어 콘텐츠 스튜디오 '아이벡스 스튜디오(Ivex Studio)', 미디어 특화 호텔 '광명 테이크 호텔' 등이 함께 입점한다. 유플래닛의 주차시설은 지하 3층에서 8층까지 총 6개 층으로 약 3200대를 동시에 주차할 수 있다.

홍기정 AK플라자 광명점 점장은 "광명점은 유플래닛 입주 시설과 더불어 롯데몰, 이케아, 코스트코 등 기존 형성된 광명 상권과 함께 경기 서부지역의 파워단지를 형성할 예정"이라며 "광명점의 넉넉한 주차시설을 활용해 AK플라자를 쇼핑의 베이스 캠프로 삼아 가족들과 즐거운 시간을 보내길 바란다"고 말했다.

◆아파트 11층 규모 '키네틱 아트'… 다양한 체험 시설도

AK플라자는 '쇼핑 공간 속 문화예술 감상' 트렌드를 반영해 국내 최대 규모 '키네틱 아트(Kinetic art)'를 선보인다. 키네틱 아트는 '움직임이 있는 예술작품'을 의미한다. 총 900개의 LED 볼에서 뿜어내는 빛과 선율에 따른 움직임이 특징이다. 빛, 사랑, 영화 OST 등 테마곡에 맞춰 매시 정각마다 연주된다. 지난 19일 AK플라자는 KRI한국기록원으로부터 국내 최대 규모 부문으로 광명점의 키네틱 아트를 공식 인증 받았다. 광명점 키네틱 아트는 아파트 11층 규모인 33m 높이로, 부피는 2376㎥에 달한다.

광명점은 온 가족이 즐길 수 있는 약 142개 국내외 브랜드로 구성된다. 특히 핵심 소비층인 '3040 키즈맘'을 타깃으로 한 매장을 확대했다. 지하 2층은 프리미엄 가전과 종합가구, 홈 인테리어 전문관 등 관련 매장을 대규모로 선보인다. 쇼핑몰에서 만나보기 힘들었던 삼성전자, LG전자가 입점하며 까사미아·인까사, 다우닝 종합관, LX하우시스 등 홈 인테리어 전문관도 들어선다. 바디프랜드, 세라젬 등 리빙 브랜드도 함께 들어선다.

푸드테라스에는 약 300만명 구독자를 보유한 크리에이터 '쯔양'이 운영하는 '정원분식', 인기 요리 채널인 '요리보고 조리보고'의 유튜버가 운영하는 '레스토랑 아진' 등이 입점된다.

아이들을 위한 키즈 액티비티와 교육 공간도 선보인다. 지하 1층에 플레이그라운드 키즈카페 '챔피언 더 에너자이저', 프리미엄 키즈 영어 멤버십 클럽 '프로맘킨더 리저브'가 들어선다. 챔피언 더 에너자이저는 992㎡(약 300평) 대규모 매장으로 2~3세 영유아도 이용 가능한 '토들러존'을 마련했다.

건강한 라이프스타일을 위한 공간도 마련했다. 광명점 3층에 위치한 '우먼스 라운지'에서는 과거 남성층에서 주로 선보였던 골프 관련 테넌트를 여성층에 새롭게 선보인다. 피트니스 그룹 '루케테'가 운영하는 '루케테80'에서는 아이를 위한 '키즈 필라테스', 임산부와 유아를 위한 '산전산후 필라테스' 등 프로그램이 진행된다.

AK플라자는 광명점의 인테리어 콘셉트를 도심 속 작은 숲을 의미하는 '어반 그로브(Urban Grove)'로 잡고, 그에 맞는 그린테리어와 시그니처 향기로 공간을 구체화했다.

김재천 AK플라자 대표는 "AK플라자의 28년 유통 역량과 경험을 담아 고객의 일상에 특별함을 선사할 수 있는 '데일리 프리미엄' 쇼핑몰을 광명 지역에 선보이게 돼 기쁘다"며 "광명점을 광명지역의 새로운 랜드마크로 키워나갈 것"이라고 말했다.

