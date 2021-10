경제계 "노태우 전 대통령, 북방외교·경제발전 기틀 마련 성과"(종합)

[아시아경제 김흥순 기자, 유제훈 기자] 경제계가 26일 세상을 떠난 노태우 전 대통령의 별세 소식에 깊은 애도를 표하면서 외교 성과와 국가경제 발전의 기틀을 마련했다는 점을 높이 평가했다.

한국경영자총협회는 이날 입장문을 내고 "노 전 대통령의 재임기간에 여러 상반된 평가도 있지만 서울올림픽 개최와 남북한 유엔(UN) 동시가입, 소련·중국 등과의 공식 수교 등 우리나라의 외교적 지위 향상과 국가경제 발전의 기틀을 마련했다"고 평했다.

전국경제인연합회도 "고(故) 노태우 전 대통령은 6.29선언을 통해 대통령 직선제를 확립하며 자유 민주주의 가치를 되살렸고, 1988 서울올림픽을 성공적으로 개최해 국가의 위상을 드높였다"고 평가했다.

그러면서 "북방외교를 통해 한국 외교를 선진국 수준으로 끌어올리고, 자유와 개방에 바탕을 둔 경제정책으로 고속성장을 이끄는 등 국가의 발전을 위해 노력했다"고 덧붙였다. 이에 전경련은 "경제계도 대한민국을 위했던 고인의 마음을 새겨 우리 경제와 또 국가 발전에 더욱 매진하겠다"고 다짐했다.

한국무역협회도 무역업계를 대표해 "고(故) 노태우 전 대통령이 취임한 1988년은 서울 올림픽 개최로 우리나라가 전쟁의 상흔을 딛고 국제무대에 성공적으로 데뷔한 해"라며 "고인은 올림픽을 통해 우리나라의 국제무대 등장과 도약의 기틀을 마련하고, 중국·구소련 등 국가들과 수교를 맺으며 북방외교를 추진해 오늘날 신북방 정책의 초석을 마련했다"고 강조했다.

그러면서 "무역업계는 고인의 업적을 기리며 앞으로도 우리나라가 국제무대에서 한 단계 더 도약할 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

대한상공회의소도 "고인은 탈냉전 격변기에 중국, 베트남 등 공산권 국가들과 공식 수교했고 서울올림픽을 성공적으로 개최해 우리나라의 외교적 지평을 넓혔다"며 "또 인천국제공항, 경부고속철도 등 국책사업에 적극 나서며 국가 경제발전에 기여했다"고 밝혔다.

노 전 대통령은 지병으로 오랜 병상 생활을 해오다 최근 병세 악화로 서울대병원에 입원해 의료진의 집중 치료를 받았지만 이날 향년 89세를 일기로 숨을 거뒀다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr