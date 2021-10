11월1일 한우의 날…온라인 대축제 개최

[세종=아시아경제 김현정 기자] 전국한우협회와 농협중앙회 축산경제지주, 한우자조금관리위원회 등 한우생산자들이 다음달 1일 제 13회 한우의날을 맞아 국민과 함께하는 한우문화 온라인 대축제를 개최한다.

지난해와 마찬가지로 온라인 축제로 열리는 이번 한우의날 행사는 ‘후손에 물려줘야할 대한민국 문화유산 한우의 의미와 가치를 새기고 온국민이 한우를 즐기는 날’이라는 취지 아래 다채로운 할인행사와 한우문화행사가 준비됐다.

한우문화공모전 중 기마감된 표어부문은 김정현씨가 출품한 ‘한우! 건강을 담다, 문화로 잇다’가 대상작으로 선정돼 제 13회 한우의날의 공식표어로 사용됐다. 한우문화 사진, 그림, 표어, 광고 등 수상작은 서울신문사 광장에서 전시된다.

온라인 기념식에서는 한우에 깃든 의미와 가치를 공유하고 국민의 일상과 접목하는 프로그램이 공개된다. ▲ 육중완 밴드의 한우농장 버스킹 공연 ▲개그맨 박명수가 사연을 접하고 코로나 방역 최전선에서 고군분투하는 의료진에게 한우를 전달하는 ‘사랑과 행복을 전하는 우(牛)체부’ ▲김창옥 교수의 ‘한우가 우리 식탁에 오르기까지’ 강의 등 비대면 온라인 콘텐츠가 준비됐다.

이와 함께 올해도 대대적인 온·오프라인 한우고기 할인판매행사가 진행된다. 온라인 한우장터와 네이버라이브커머스, 대형마트, 영농조합 등 전국의 다양한 유통판매채널을 활용해 한우를 저렴하게 판매한다. 행사 관련 자세한 내용은 전국한우협회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

